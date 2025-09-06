Пятигорск полностью рассчитался с долгами

Город-курорт Пятигорск целиком избавился от кредиторской задолженности. На это ушло более пяти лет.
Ставропольский город-курорт Пятигорск больше не имеет кредитной задолженности, рассказал его мэр Дмитрий Ворошилов.
"Пятигорск полностью выбрался из долговой ямы"
– Дмитрий Ворошилов
По словам градоначальника, в пятницу он подписал распоряжение о возврате последней кредиторской задолженности, ее размер составлял 163 млн рублей.
Ворошилов напомнил, что, когда он возглавил город в 2020 году, долги Пятигорска составляли 995 млн рублей. А в конце 2025 года, добавил он, показатель сократился до нуля.