Пятигорск полностью рассчитался с долгами

Железнодорожная станция Пятигорск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Город-курорт Пятигорск целиком избавился от кредиторской задолженности. На это ушло более пяти лет.

Ставропольский город-курорт Пятигорск больше не имеет кредитной задолженности, рассказал его мэр Дмитрий Ворошилов.

"Пятигорск полностью выбрался из долговой ямы"

– Дмитрий Ворошилов

По словам градоначальника, в пятницу он подписал распоряжение о возврате последней кредиторской задолженности, ее размер составлял 163 млн рублей.

Ворошилов напомнил, что, когда он возглавил город в 2020 году, долги Пятигорска составляли 995 млн рублей. А в конце 2025 года, добавил он, показатель сократился до нуля.

