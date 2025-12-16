Инвестпроекты на более чем 7 млрд рублей одобрены властями Ингушетии

Пять инвестпроектов, стоимость которых превышает 7 млрд рублей, получили одобрение ингушских властей. Самый масштабный – строительство жилого квартала в Магасе.

Новые инвестпроекты стоимостью более 7 млрд рублей будут реализованы в Ингушетии – они были одобрены комиссией регионального инвестсовета, подробно о них рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"На инвестиционном совете рассмотрели и дали старт пяти масштабным инвестиционным проектам частных компаний. Все проекты прошли согласование с профильными министерствами и ведомствами, их общая стоимость превышает 7 млрд рублей"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава региона подчеркнул, что воплощение этих проектов в жизнь даст двойной эффект: с одной стороны, их реализация даст импульс развитию экономики, с другой – поможет создать свыше 200 рабочих мест, что особенно значимо для Ингушетии из-за уровня безработицы.

Калиматов назвал сферы, в которых будут осуществлены проекты: это строительство жилья, социально-культурная инфраструктура, торговля и промышленность.

По его словам, самый масштабный проект – это создание жилого квартала с офисными помещениями в Магасе, его стоимость составляет 5 млрд рублей. В общей сложности будут построены 8 многоэтажных домов, где поселятся более чем тысяча семей, пишет ТАСС.

"Еще в столице появятся летний амфитеатр и Дом торжеств, а также торгово-развлекательный центр с инвестициями около 1,9 млрд рублей"

– Махмуд-Али Калиматов

В промышленной сфере, добавил он, предполагается запустить производство стрейч-пленки, которое будет действовать в Карабулаке, а также создать предприятие, где будут собирать светодиодные светильники, предварительное место его размещения – строящийся технопарк алюминиевой промышленности.