Землю у озера Ак-Гель вернули в собственность Махачкалы

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Администрация Махачкалы сообщила о возвращении в собственность города земельного участка 2 га у озера Ак-Гель, его стоимость оценивается около 53 млн рублей.

Махачкала вернула в свою собственность земельный участок площадью 2 га у озера Ак-Гель, сообщил мэр города Джамбулат Салавов на своей официальной странице.

Таким образом город предотвратил ущерб в 53 млн рублей, добавил мэр.

"Махачкала отстояла 2 га земли у озера Ак-Гель и предотвратила ущерб на сумму свыше 53 млн рублей. (…) Речь идет о муниципальном участке площадью 20 тыс кв м, который пытались незаконно оформить в частную собственность"

– Джамбулат Салавов

Мэр отметил, что суд встал на сторону города. В результате было выявлено использование поддельных документов. Это позволило сделать приватизацию невозможной.

За подделку документов и мошенничество было возбуждено уголовное дело.

