Пять инвестпроектов привлекут 12 млрд рублей инвестиций в Махачкалу

Правительство Республики Дагестан намеревается организовать пространство особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Инвестиции по пяти предполагаемым проектам составят 12,2 млрд.

Как сообщается, ОЭЗ создается для повышения инвестиционной привлекательности дагестанского региона, развития обрабатывающей и высокотехнологичной промышленности, а также логистики в коридоре "Север-Юг". Под эти цели мэрия Махачкалы выделила два участка земли общей площадью 310 га.

Также власти сформировали потенциальный список из пяти инвестиционных проектов:

распределительный центр;

мультимодальный логистический терминал ООО "Сухой порт Махачкала";

строительный комплекс-склад;

модульные дома;

сэндвич-панели.

Окончательная реализация будет осуществлена с 2026 по 2036 годы.

Пресс-служба Республики Дагестан отметила, что для резидентов ОЭЗ также предусмотрены таможенные послабления в рамках режима свободной таможенной зоны. К ним относятся беспошлинный импорт необходимого сырья и оборудования и упрощенный экспорт произведенных товаров.