Неблагоприятные отношения с ЕС и сближение с Сербией обозначил президент Грузии. Ранее депутат от правящей партии охарактеризовал политику "евробюрократов" как отходящую от демократических принципов.

Отношения Тбилиси и Европейского союза пребывают в неудовлетворительном состоянии, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в ходе совместного брифинга с сербским коллегой во время официального визита в Белград.

Политик отметил однонаправленность несправедливости европейских бюрократических институций, как по отношению самой Грузии, так и к Сербии, которую назвал "другом".

Кавелашвили, более того, подчеркнул необходимость наращения партнерских взаимоотношений с Белградом, ввиду схожего опыта исключения и осуждения со европейской стороны. На брифинге, по словам армянского премьер-министра были обсуждены вопросы оружейной промышленности и сельского хозяйства.

"Не пройдет и месяца, чтобы Грузия не фигурировала на международной арене с точки зрения развития, это касается экономики, прозрачности, судебной систем"

– Михаил Кавелашвили

Ранее суть демократических процессов прояснил депутат от правящей партии "Грузинская Мечта" Давид Матикашвили. Он отметил, что "столпом абсурда политики евробюрократов" является их самоличный отход от проповедуемых принципов демократии, а принятые в Союзе решения представляют собой результат действий сторонних сил.

"(…) несмотря на то, что грузинский народ выбрал "Грузинскую мечту", приехали евробюрократы и сказали нам: воля грузинского народа нас не интересует, нужно начинать процесс передачи власти"

– Давид Матикашвили

Грузинское правительство приостановило процесс вступления в Евросоюз по крайней мере до 2028 года. Данное решение стало кульминацией кризиса в отношениях с Брюсселем, начавшегося после принятия Тбилиси весной 2024 года спорного "закона об иноагентах". В ответ страны ЕС обвиняют грузинские власти в откате от демократии, а внутри Грузии не утихают массовые акции протеста.