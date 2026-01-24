Отказ от ядерного оружия: Трамп назвал условие для сделки США с Ираном

Сделка США с Ираном должна включать отказ Тегерана от ядерного оружия, об этом заявил Трамп. Он пояснил, что ведутся серьезные переговоры и Вашингтон ждет приемлемого соглашения.

Сделка США с Ираном будет приемлемой, если иранская сторона откажется от ядерного оружия, такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам Трампа, Тегеран ведет серьезные переговоры с Вашингтоном. Он выразил надежду, что Иран согласится на выработку приемлемой для Штатов договоренности.

Американский лидер не считает, что отказ от удара США по Ирану укрепит иранское руководство.

"Некоторые люди так думают. Некоторые - нет. Можно заключить удовлетворительное соглашение - без ядерного оружия. То есть они должны это сделать, но я не знаю, сделают ли они это"

– Дональд Трамп

Напомним, в конце января США направили "огромную армаду" к Ирану. Тогда же президент США заявил, что ожидает, что ИРИ пойдет на переговоры и заключит "справедливую и равноправную" сделку, по которой откажется от ядерного оружия.