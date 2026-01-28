Вестник Кавказа

В Северной Осетии отремонтируют мосты и дорогу к курорту "Цей"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии по нацпроекту отремонтируют пять мостов и дорогу к курорту "Цею". Главным проектом 2026 года станет строительство новой 7-километровой объездной трассы.

Ремонт ключевой инфраструктуры в Северной Осетии — пяти мостов и автодороги к горнолыжному курорту "Цей" — получит финансирование из федерального нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Об этом заявил глава региона Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что по итогам встречи с главой Росавтодора согласованы планы по нацпроекту. Благодаря поддержке российского президента в программу ремонта включили пять мостов во Владикавказе и реконструкцию дороги к курорту "Цей". 

Одним из важнейших проектов  следующего года названо возведение 7,2-километрового четырехполосного объезда региональной трассы Владикавказ-Ардон-Чикола-Лескен-2.

"Продолжается возведение второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа — с 10-го по 25-й километр. Уже завершена реконструкция моста через реку Черная на трассе А-162 Владикавказ-Алагир, а также построен новый мост на съезде транспортной развязки. Росавтодор также проводит капитальный ремонт Буронского тоннеля, расположенного на 69-м км автодороги А-164 "Транскам" в Алагирском районе"

— Сергей Меняйло

