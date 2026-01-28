Вестник Кавказа

Председателем Организации черноморского экономического сотрудничества стала Грузия

Вид Батуми
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Председательство в ОЧЭС на полгода перешло к Грузии. Планируется развитие Среднего коридора и укрепление региональной связанности.

Грузия с 1 января получила председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), в планах нового председателя развитие Среднего коридора (ТМТМ), сообщила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили на совместной пресс-конференции с генсеком ЧЭС Лазаром Команеску.

"Стратегическое географическое положение Грузии и открытая экономическая политика делают страну незаменимым центром связи между Европой и Азией. В сложной и постоянно меняющейся глобальной обстановке Грузия … играет решающую роль в формировании глобальных цепочек поставок"

– Мака Бочоришвили

Полномочия председателя продлятся полгода, в планах Грузии:

  • укрепление региональной взаимосвязи; содействие развитию международного маршрута Средний коридор;
  • обеспечение энергобезопасности;
  • цифровизация;
  • укрепление туристического потенциала черноморского региона.

"Мы обсудили это с министром, и мы будем обсуждать это в течение дня – что можно сделать в период вашего председательства для достижения этих целей. У нас есть очень хорошая основа, за последние два года были приняты правильные решения. У нас также есть стратегический рамочный документ, который позволяет нам разработать новую экономическую повестку дня"

– Лазар Команеску

Он выразил надежду, что пол председательством Грузии ОЧЭС сможет добиться ощутимых результатов.

