США и Иран: Трамп выбирает между диалогом и операциями спецназа

Дональд Трамп может провести против Ирана ряд военных сценариев, в том числе рейды и операции спецназа, но все еще открыт к диалогу с представителями Тегерана, пишут американские СМИ.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп думает о реализации военных планов, ранее предложенных Пентагоном, в отношении Тегерана, включая рейды и операции спецназа, однако не исключает дипломатического решения данного вопроса, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам источника, в последнее время главе США был представлен расширенный список вариантов силового воздействия на Иран. В частности, рейды на территории страны американскими войсками и нанесение большего ущерба ядерным и ракетным объектам.

Дональд Трамп также придерживается варианта отправки спецназа США для ликвидации или повреждения объектов ядерной программы ИРИ, ранее не поврежденных во время атаки летом 2025 года.

Кроме того, согласно материалам источника, Тель-Авив "пытается убедить" руководство Белого дома нанести значительное поражение ракетным объектам.

Однако источник подчеркнул, что американский лидер все же не исключает варианта дипломатического взаимодействия с иранской стороной и пока не выбрал ни один из вариантов, ранее ему предложенных Пентагоном.

"Некоторые угрозы Трампа были отчасти направлены на то, чтобы склонить иранскую сторону к переговорам"

– источник

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о том, что все же планирует провести переговоры с иранским руководством.