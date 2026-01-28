Вестник Кавказа

Евросоюз признал иранский КСИР террористической организацией

Иранские элитные войска КСИР признаны террористической организацией, такое решение принял сегодня Совет ЕС.

Совет Европейского союза по иностранным делам 29 января принял решение о признании Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической структурой, об этом объявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас.

"Министры иностранных дел ЕС только что предприняли решающий шаг, объявив Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией"

– Кая Каллас

Она добавила, что "репрессии" против населения ИРИ не могут оставаться без ответа.

Также ЕС объявил сегодня о новых антииранских санкциях.

