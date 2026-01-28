Уиткофф рассказал, когда продолжатся переговоры по Украине

Уиткофф высоко оценил встречу в Абу-Даби и сообщил, что новый раунд переговоров по Украине планируется провести в течение недели.
Следующая встреча по Украине состоится в течение недели, такое заявление сделал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Он высоко оценил первую встречу трехсторонне рабочей группы РФ-США-Украина в Абу-Даби, и отметил, что вскоре переговоры будут продолжены.
"Мы считаем, что добились значительного прогресса. Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами происходит много позитивного"
– Стивен Уиткофф
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что следующая встреча по украинскому урегулированию может состояться 1 февраля.