ЕС намерен включить КСИР в список террористических группировок

Евросоюз планирует внести КСИР в список террористических группировок, что должно нанести удар по экономической деятельности Корпуса.

Власти Евросоюза намерены занести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в "черный список" террористических группировок за жесткие действия по подавлению протестов в Иране, сопровождавшиеся многочисленными жертвами.

Брюссель начал действовать в этом направлении более решительнее после изменения позиции Парижа, который присоединился к инициаторам санкций против властей Ирана.

"Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным"

– глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро

Планируется, что решение о санкциях против КСИР будет одобрено в рамках заседания глав МИД ЕС, которое состоится сегодня, 29 января.

Отметим, что внесение КСИР в санкционный список приведет к блокировке активов организации и запрету на финансовые операции с Корпусом, что потенциально должно подорвать возможности организации, которая интегрирована в экономические структуры Ирана.