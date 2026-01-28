Вестник Кавказа

ЕС намерен включить КСИР в список террористических группировок

ЕС намерен включить КСИР в список террористических группировок
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз планирует внести КСИР в список террористических группировок, что должно нанести удар по экономической деятельности Корпуса.

Власти Евросоюза намерены занести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в "черный список" террористических группировок за жесткие действия по подавлению протестов в Иране, сопровождавшиеся многочисленными жертвами. 

Брюссель начал действовать в этом направлении более решительнее после изменения позиции Парижа, который присоединился к инициаторам санкций против властей Ирана. 

"Невыносимые подавления мирного восстания иранского народа не могут остаться без ответа. Чрезвычайное мужество, которое они проявили перед лицом слепого насилия, развязанного против них, не может быть напрасным"

– глава МИД Франции  Жан-Ноэль Барро

Планируется, что решение о санкциях против КСИР будет одобрено в рамках заседания глав МИД ЕС, которое состоится сегодня, 29 января. 

Отметим, что внесение КСИР в санкционный список приведет к блокировке активов организации и запрету на финансовые операции с Корпусом, что потенциально должно подорвать возможности организации, которая интегрирована в экономические структуры Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
755 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.