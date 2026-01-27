Переход власти в секторе Газа начался, но может затянуться – СМИ

Израильские власти ожидают скорой передачи власти в Газе от ХАМАС комитету технократов, но прогнозируют долгий процесс полного отхода группировки от управления.

Израиль рассчитывает, что ХАМАС в ближайшее время передаст управление сектором Газа новосформированному Национальному комитету палестинских технократов, сообщило The Times of Israel.

Израильские СМИ со ссылкой на представителя службы безопасности страны заявили, что разоружение ХАМАС возможно, однако организация вряд ли сделает это сразу и добровольно. Поэтому отход группировки от управления палестинским эксклавом произойдет не скоро.

Причиной, по которой переход может затянуться, по мнению источника из служб безопасности, заключается в нехватке кадров для замены представителей ХАМАС на ключевых постах не только полицейских структур, но и административных постах в мэрии, больницах и школах.

При этом ранее на этой неделе представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Кассем заявил в интервью французскому информационному агентству Agence France-Presse, что передача власти Национальному комитету по управлению Газой находится на финальной стадии.

"Подготовлены протоколы, завершено оформление документов, и созданы комитеты для контроля за передачей дел. Это гарантирует полный переход управления сектором Газа во всех сферах к технократическому комитету"

– Хазем Кассем

Что происходит в секторе Газа?

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание, что любые мирные процессы по передачи власти в секторе Газа будут неполноценными, пока ХАМАС остается вооруженной силой в эксклаве.

"Сложность с передачей власти в секторе Газа одна, но глобальная: ХАМАС отказывается сдавать оружие, а вместе с ним отдавать власть. ХАМАС требует, чтобы его структуры были полностью интегрированы в полицейские структуры сектора Газа. Но это означает, что ситуация там никак не изменится и всем продолжит руководить ХАМАС, независимо от того, кто заседает в гражданском правительстве. На Ближнем Востоке реальная власть определяется лишь количеством автоматов в тех или иных руках. У кого больше оружия, тот властвует", – прежде всего сказал он.

"В связи с этим, когда ХАМАС выступает категорически против своего разоружения, это сигнал, что никакой передачи власти на самом деле нет. На фоне всех переговоров по организации технократической администрации не видно ничего, что подтолкнуло бы ХАМАС к разоружению. Было даже сделано предложение, чтобы лидеры ХАМАС уехали из сектора Газа, их готова была принять Турция – трудоустроить, обеспечить беззаботную жизнь, но оказалось, что для военных руководителей нижних звеньев ХАМАС, командиров на уровне майора и ниже, власть и деньги неразрывно связаны с их пребыванием в секторе Газа – они занимаются рэкетом и контрабандой. Вне сектора Газа они этим заниматься не смогут и потому не хотят его покидать", – поведал Юрий Бочаров.

"Таким образом, ситуация с выполнением второго этапа "плана Трампа" зашла сейчас в тупик из-за военного руководства нижних звеньев ХАМАС. Они не хотят ни разоружаться, ни уезжать из сектора Газа, а хотят, чтобы все оставалось по-старому. Им попросту некуда деваться – и пока они не будут ликвидированы, никакой передачи власти путем передачи оружия не произойдет", – добавил политтехнолог.

Текущие заявления о продвижении второго этапа "плана Трампа", по оценке эксперта, регулярно расходятся с действительностью. "Мы, живущие на местах в непосредственной близости от сектора Газа, видим, что заявления в публичном пространстве разительно отличаются от процессов на земле. Из второго этапа "плана Трампа" пока выполнено открытие таможенного коридора между сектором Газа и Египтом. Он еще находится под контролем Израиля, хотя "план Трампа" и требует, чтобы он был передан международным силам. Заявлено, что для управления сектором Газа создан технический совет министров из палестинцев, не связанных с ХАМАС, а ХАМАС объявил, что он готов этому комитету сдать часть оружия – но физически этого не происходит", – сообщил Юрий Бочаров.

"Так что изменения в сравнении с первым этапом небольшие. Первый этап закончился, поскольку было заявлено, что тело последнего погибшего заложника найдено и все заложники, как живые, так и мертвые, возвращены в Израиль. На втором мы видим только, что стала поступать из Египта в сектор Газа гуманитарная помощь через открытый таможенный коридор, опять же, под израильским контролем. Все остальное, о чем говорят в СМИ – это отражения форматов и повесток конкретных медиа, будь то американское, европейское, арабское или израильское", – заключил политтехнолог.