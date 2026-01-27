Спрос на грузинскую кухню увеличился за год на 38%

Жители РФ стали чаще обращаться к услугам выездных поваров, особый интерес вызывают специалисты по грузинской кухне, спрос на которых вырос на 38% по сравнению с прошлым годом.

Россияне все чаще обращаются к специалистам по грузинской кухне. Сервис для размещения объявлений от частных лиц и компаний "Авито Услуги" проанализировал спрос российских пользователей на заказное приготовление блюд. Для исследования был взят период с 1 по 17 января 2026 года, который сравнили с 1-17 января 2025-го.

Аналитики "Авито Услуг" оценили положительную динамику запросов на приготовления блюд кавказской кухни. Спрос вырос на 19%.

Особый интерес у жителей России, которые готовы заказать профессионального повара на дом, вызывают мастера грузинской кухни, спрос на услуги которых за год поднялся на 38%.

Сервис также отметил общее увеличение запросов по найму поваров на дом.