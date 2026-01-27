Аракчи заявил о готовности решительно ответить на агрессию против Ирана

Глава иранской дипломатии Аракчи заявил о готовности Тегерана решительно ответить на агрессию против ИРИ. Он также заявил о готовности Ирана к ядерным переговорам при учете интересов Тегеран.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности страны немедленно и решительно ответить на любые агрессивные действия. По словам главы иранской дипломатии, военные ИРИ располагают приобретенным в ходе боевых действий против Израиля боевым опытом, что поможет отреагировать эффективнее.

"Наши храбрые Вооруженные Силы готовы - с пальцами на спусковых крючках - немедленно и решительно ответить на любую агрессию против нашей дорогой земли, воздушного пространства и моря. Ценные уроки, полученные во время 12-дневной войны, позволяют нам реагировать еще сильнее, быстрее и эффективнее"

– Аббас Аракчи

Аракчи отметил, что Иран по-прежнему готов к переговорам по ядерной проблеме, несмотря на эскалацию напряженности. Власти ИРИ настроены на равноправную сделку по ядерному вопросу без угроз и запугивания со стороны стран Запада. Аракчи вновь подчеркнул, что ядерное оружие не входит в планы Тегерана.