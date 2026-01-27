Турция может выступить посредником между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести трехсторонний саммит по Ирану, и американский лидер одобрил это предложение.

Президент США Дональд Трамп одобрил предложение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о проведении трехстороннего саммита по Ирану, предложенного им в ходе телефонной беседы главы двух государств, пишет турецкая проправительственная газета Hürriyet.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на этой неделе посетит Турцию для переговоров со своим коллегой Хаканом Фиданом, в последний раз они беседовали по телефону 28 января, обсудив в разговоре последние события вокруг Ирана и усилия по деэскалации напряженности в регионе.

Ранее мы писали о том, что глава МИД Турции Хакан Фидан назвал "неправильным" возможное нападение США на Иран: решать взаимные претензии Вашингтон и Тегеран должны за столом переговоров, а не посредством оружия, и решать их постепенно, а страны ближневосточного региона должны укреплять региональное сотрудничество, отметил глава МИД Турции.