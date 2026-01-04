Мы работаем со всеми партнерами – Пашинян о строительстве АЭС в Армении

Премьер-министр Армении заявил о том, что страна работает в направлении строительства новой АЭС не только с США, но и со всеми международными партнерами, в том числе и с Россией.

Армения работает со всеми партнерами по вопросу строительства новой АЭС на территории страны, такое заявление сделал председатель правительства РА Никол Пашинян в ходе общения с представителями СМИ на брифинге.

По его словам, он заключил с президентом США Дональдом Трампом меморандум о сотрудничестве в энергетической сфере, однако в атомной энергетике Армения работает и с другими странами, в том числе и с Россией.

"Мы работаем со всеми партнерами: Францией, США, Россией, Южной Кореей и Китаем (…) необходимые решения будут приняты после получения соответствующих уверенных ответов на все возможные вопросы"

– Никол Пашинян

Кроме того, премьер отметил, что в настоящее время ведется диалог с институциональными экспертами по вопросу безопасности модульных АЭС.

Напомним, в рамках сотрудничества правительства республики и российской компании "Русатом" осуществляется с 2023 года эксплуатация действующей Армянской АЭС в Мецаморе. Соответствующее соглашение об использовании второго энергоблока АЭС действует до 2036 года.