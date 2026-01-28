Посла Германии вызвали в МИД Ирана

В Иране возмущены вчерашним высказыванием канцлера Германии. В связи с этим МИД страны вызвал посла ФРГ.
МИД Ирана вызвал посла Германии Акселя Диттмана из-за провокационных высказываний канцлера страны Фридриха Мерца.
"В ходе встречи (с главой департамента стран Западной Европы Алирезой Юсефи) послу был выражен решительный протест Исламской Республики Иран против интервенционистских и безответственных заявлений немецких чиновников"
– МИД Исламской Республики
Накануне Мерц заявил, что он сожалеет о том, что в Евросоюзе есть еще одна-две страны, которые на готовы признать КСИР Ирана террористической организацией. Он также поддержал политику максимального давления на власти Ирана.
Напомним, ранее сегодня главы МИД ЕС учредили очередные санкции против Ирана.