Вестник Кавказа

Посла Германии вызвали в МИД Ирана

Посла Германии вызвали в МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иране возмущены вчерашним высказыванием канцлера Германии. В связи с этим МИД страны вызвал посла ФРГ.

МИД Ирана вызвал посла Германии Акселя Диттмана из-за провокационных высказываний канцлера страны Фридриха Мерца. 

"В ходе встречи (с главой департамента стран Западной Европы Алирезой Юсефи) послу был выражен решительный протест Исламской Республики Иран против интервенционистских и безответственных заявлений немецких чиновников"

– МИД Исламской Республики

Накануне Мерц заявил, что он сожалеет о том, что в Евросоюзе есть еще одна-две страны, которые на готовы признать КСИР Ирана террористической организацией. Он также поддержал политику максимального давления на власти Ирана.

Напомним, ранее сегодня главы МИД ЕС учредили очередные санкции против Ирана.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
735 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.