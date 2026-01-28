Иранский сухогруз сел на мель возле Махачкалы

Иранское грузовое судно Caspian Shiva не смогло достигнуть пункта назначения из-за аварийной остановки по причине касания морского дна возле порта Махачкалы. Проведена спасательная операция.

Сухогруз под флагом Ирана Caspian Shiva сел на мель возле морского порта Махачкалы, проинформировала пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, судно получило пробоину, через которую в машинное отделение начала поступать вода. Экипаж судна состоит из 10 человек, пострадавших нет.

Со стороны российского берега к Caspian Shiva были отправлены два вспомогательных судна, которые начали буксировку сухогруза.