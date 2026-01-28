Вестник Кавказа

Иранский сухогруз сел на мель возле Махачкалы

Иранский сухогруз сел на мель возле Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское грузовое судно Caspian Shiva не смогло достигнуть пункта назначения из-за аварийной остановки по причине касания морского дна возле порта Махачкалы. Проведена спасательная операция.

Сухогруз под флагом Ирана Caspian Shiva сел на мель возле морского порта Махачкалы, проинформировала пресс-служба МЧС. 

По данным МЧС, судно получило пробоину, через которую в машинное отделение начала поступать вода. Экипаж судна состоит из 10 человек, пострадавших нет. 

Со стороны российского берега к  Caspian Shiva были отправлены два вспомогательных судна, которые начали буксировку сухогруза.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.