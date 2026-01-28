Россия и Украина произвели обмен телами

Москва и Киев впервые в 2026 году осуществили обмен телами. Он прошел по формуле 38 на 1000. Предыдущий обмен состоялся больше месяца назад, 19 декабря.

Первый в 2026 году обмен телами провели Россия и Украина, рассказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представляющий парламентскую группу по вопросам СВО.

Уточняется, что обмен был произведен по формуле 38 на 1000.

Напомним, что в последний раз стороны обменялись телами 19 декабря. Тогда в рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1003 тела погибших военных, получив в ответ тела 26 погибших российских солдат.