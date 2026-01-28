Азербайджан вошел в топ-3 зарубежных направлений для поездок на 8 марта

Россияне отпразднуют 23 февраля и 8 марта в странах Южного Кавказа. В топ зарубежных направлений на праздники вошел Азербайджан.

Один из крупнейших российских онлайн-сервисов для путешественников Туту.ру объявил результаты анализа наиболее популярных зарубежных направлений на 23 февраля и 8 марта среди жителей России.

В топ стран, куда россияне запланировали поездки на 23 февраля, вошли Грузия (6%), а также Азербайджан с Арменией (по 5% каждая из стран). Выше в рейтинге расположились Узбекистан (12%), Казахстан (7%) и Объединенные Арабские Эмираты (7%).

Азербайджан также занял также вошел в топ-3 направлений на 8 марта (7%), уступив только Беларуси и Узбекистану (29% и 21%). Далее следуют Турция, куда поедут 6% россиян, Абхазия – 4%, а также Казахстан с Грузией, каждую из которых посетят по 3% жителей России.

Стоимость поездок за границу, по данным сервиса, будет дешевле на День защитника Отечества, в эту дату средний чек составит около 21,6 тыс рублей. Зарубежные путешествия в Международный женский день выйдут в среднем на 26,2 тыс рублей.