Израиль и Саудовская Аравия обсуждают иранский вопрос с США в Вашингтоне – СМИ

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Axios: дипломаты Израиля и Саудовской Аравии "штурмуют" Вашингтон, чтобы провести переговоры с американскими чиновниками по ситуации в Иране.

Израиль и Саудовская Аравия активизировали контакты с США в последние дни на фоне роста напряженности вокруг Ирана. Чиновники этих двух стран проводят переговоры с администрацией Дональда Трампа в Вашингтоне, передает Axios. 

При этом, как отмечает издание, цели у делегаций различны. Если представители Эр-Рияда рассчитывают убедить Вашингтон отказаться от военной операции, то посланники израильского премьера Биньямина Нетаньяху намерены поделиться данными о целях в Иране в контексте возможных ударов США. 

По данным СМИ, союзники США на Ближнем Востоке стремятся донести позицию о необходимости дипломатического урегулирования ситуации. 

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что армия страны готова дать решительный отпор в случае военной агрессии, однако Тегеран по-прежнему готов к переговорам на равных условиях.

