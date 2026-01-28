Вестник Кавказа

Фидан назвал условие возобновления торговли между Турцией и Израилем

Турция не восстановит торговые отношения с Израилем, пока в секторе Газа продолжаются военные действия и не разрешается ситуация с гуманитарным кризисом, заявил глава МИД Турции.

Торговые отношения Турции и Израиля не возобновятся до тех пор, пока ситуация в Газе не нормализуется, такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Мы изначально обозначили четкие условия. Пока война продолжается и ни одному гуманитарному работнику не разрешено въехать в Газу, мы не возобновим нашу торговлю. Наша проблема не с Израилем. Наша проблема - это политика Израиля в регионе"

– Хакан Фидан

Также глава турецкого внешнеполитического ведомства оценил созданный в январе Совет мира по Газе. По его мнению, это "платформа, на которой действительно можно продвигать повестку", связанную со стабилизацией палестино-израильской ситуации.

