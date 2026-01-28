Вестник Кавказа

В Тбилиси приземлился военно-транспортный самолет ВВС США – СМИ

Аэропорт Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В аэропорту Тбилиси приземлился военно-транспортный самолет ВВС США. Официальных комментариев пока не поступало.

США проявляют военную активность на фоне роста напряженности вокруг Ирана.  По информации СМИ, которые опираются на данные сервиса FlightRadar24, военно-транспортный самолет ВВС США MC-130J Commando II приземлился вчера вечером в аэрогавани Тбилиси.  

По данным FlightRadar24, самолет проследовал по маршруту из Великобритании до Грузии через Румынию. В столицу Грузии военный борт прибыл в 22:41 по местному времени. 

Вашингтон или Тбилиси пока не комментировали внезапное появление авиации ВВС США в Грузии. Сотрудничество по вопросам обороны между странами было ограничено в 2024 году в рамках пересмотра отношений между странами и приостановки стратегического партнерства.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
480 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.