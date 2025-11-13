Платные парковки появятся в Нальчике в 2026 году

В столице Кабардино-Балкарии в этом году запустят пилотный проект платных автопарковок. Ожидается, что эта мера окажет позитивный эффект на ситуацию с пробками в Нальчике.

В Нальчике в этом году появятся первые платные парковки, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарии Аслан Дышеков.

"В этом году будем пилотно запускать проект платных парковок.<…> Это… разгрузит, как произошло в Москве, где платные парковки принудили автолюбителей не бросать машину, где попало. Это, наверное, тоже скажется на пробках в городе Нальчике"

– Дышеков

Как уточнил министр, в Нальчике ежедневный транспортный поток составляет около 180 тыс автомобилей при том, что население города – более 300 тыс человек.

Стоить парковка в Нальчике будет минимально, по словам Дышекова, речь идет о стоимости "5 - 10 - 15 рублей в зависимости от объекта, от времени стоянки".