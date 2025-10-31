Вестник Кавказа

В Нальчике проведут ремонт восьми улиц в 2026 году

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Восемь улиц в Нальчике будут отремонтированы в следующем году. Планируется замена дорожного полотна.

Администрация Нальчика планирует провести капитальный ремонт восьми улиц города в следующем году, сообщили в пресс-службе главы КБР. 

"В 2026 году в Нальчике планируется масштабный капитальный ремонт восьми загруженных улиц, среди которых ул. Тарчокова, Карашаева, Байсултанова, Руставели, Мазлоева, Калининградская и Пачева"

– пресс-служба главы КБР 

Планируется обновить дорожное полотно на указанных улицах. Власти обещают повышение комфорта для жителей города. Ремонт будет проведен в рамках программы по развитию транспортного сообщения в республике. 

В этом году в республике запустили в эксплуатацию свыше 12 км дорог, 9 из них приходится на столицу КБР.

