В Нальчике проведут ремонт восьми улиц в 2026 году

Восемь улиц в Нальчике будут отремонтированы в следующем году. Планируется замена дорожного полотна.

Администрация Нальчика планирует провести капитальный ремонт восьми улиц города в следующем году, сообщили в пресс-службе главы КБР.

"В 2026 году в Нальчике планируется масштабный капитальный ремонт восьми загруженных улиц, среди которых ул. Тарчокова, Карашаева, Байсултанова, Руставели, Мазлоева, Калининградская и Пачева"

– пресс-служба главы КБР

Планируется обновить дорожное полотно на указанных улицах. Власти обещают повышение комфорта для жителей города. Ремонт будет проведен в рамках программы по развитию транспортного сообщения в республике.

В этом году в республике запустили в эксплуатацию свыше 12 км дорог, 9 из них приходится на столицу КБР.