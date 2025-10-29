В Нальчик будут летать самолеты Jazeera Airways

Международный аэропорт Нальчик готов принимать рейсы из Кувейта. Воздушная гавань прошла аудит авиакомпании Jazeera Airways.
"Команда международного аэропорта Нальчик готова к обслуживанию международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways. Пройден аудит со специалистами авиакомпании
- аэропорт Нальчика
Специалисты компании осмотрели аэродромную технику и другую инфраструктуру, функционирующую в воздушной гавани, изучили ее сертификаты и допуски, и признали: международный сектор аэропорта готов к приему самолетов, а ее персонал прошел нужное обучение, передает "Это Кавказ".
Напомним, в парке авиакомпании - современные Airbus 320 NEO, которые летают из Кувейта в крупнейшие города мира. Для нее это уже третье направление в России - Jazeera Airways уже выполняет авиарейсы в Москву и Сочи.