Вестник Кавказа

В Нальчик будут летать самолеты Jazeera Airways

В Нальчик будут летать самолеты Jazeera Airways
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways провела аудит воздушной гавани столицы Кабардино-Балкарии и одобрила выполнение авиарейсов компании в аэропорт Нальчик.

Международный аэропорт Нальчик готов принимать рейсы из Кувейта. Воздушная гавань прошла аудит авиакомпании Jazeera Airways.

"Команда международного аэропорта Нальчик готова к обслуживанию международных рейсов авиакомпании Jazeera Airways. Пройден аудит со специалистами авиакомпании

- аэропорт Нальчика

Специалисты компании осмотрели аэродромную технику и другую инфраструктуру, функционирующую в воздушной гавани, изучили ее сертификаты и допуски, и признали:  международный сектор аэропорта готов к приему самолетов, а ее персонал прошел нужное обучение, передает "Это Кавказ".

Напомним, в парке авиакомпании - современные Airbus 320 NEO, которые летают из Кувейта в крупнейшие города мира. Для нее это уже третье направление в России - Jazeera Airways уже выполняет авиарейсы в Москву и Сочи.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1165 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.