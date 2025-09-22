Новые рейсы свяжут Абхазию и города России в 2026 году

Прямых рейсов между Абхазией и Россией станет больше в следующем году. В планах запуск авиасообщения между Сухумом и по крайней мере четырьмя городами РФ.

Сухумский аэропорт в будущем году ожидает расширения географии рейсов, поделился глава управления транспорта Минэкономики Абхазии Астамур Бганба.

"В данный момент прорабатывается возможность открытия авиасообщения с городами Казань, Уфа, Пермь, Псков"

– Астамур Бганба

Он отметил, что запуск новых рейсов повысит транспортную доступность Абхазии для российских туристов, а также поможет нарастить пассажиропоток единственного в республике аэропорта, передает радио Sputnik.

В сентябре сообщалось, что прямые рейсы также могут связать Абхазию и Нальчик.

Воздушная гавань в Сухуме начала работать 1 мая 2025 года, до того аэропорт многие годы не функционировал.