Новый рекорд установили цены на серебро и платину

Цена фьючерса за март на серебро выросла на $74,73, что на 4,25% выше. Ранее сообщалось, что ходе торгов котировки обновили рекорд, повысив цены на $75,5.

Кроме того, цена январского фьючерса на платину выросла до $2 414,5, ранее этот показатель составлял $2 450,7.