Восстановление поврежденного землетрясением аэропорта в Хатае завершат в 2026 году

В Турции рассказали о ходе восстановительных работ в аэропорту провинции Хатай. Он был серьезно поврежден в результате сильнейших землетрясений, произошедших более двух с половиной лет назад.

В провинции Хатай, расположенной в южной части Турции, продолжаются работы по восстановлению аэропорта, который получил серьезные повреждения во время февральских землетрясений 2023 года.

Глава Минтранса республики Абдулакадир Уралоглу рассказал после ознакомления с ходом работ, что восстановление воздушной гавани должно завершиться в 2026 году.

Он отметил, что в настоящее время там ведутся работы на основной взлетно-посадочной полосе, длина которой составляет 3 тыс метров.

"Мы добились возобновления полетов в Хатай, начала осуществления международных рейсов в Турецкую Республику Северного Кипра и Германию"

– Абдулакадир Уралоглу

При этом он добавил, что полномасштабная эксплуатация аэропорта станет возможной в следующем году.

Напомним, в результате мощных землетрясений, произошедших в феврале 2023 года, грунт на территории аэропорта местами просел на полтора метра. Это вынудило приостановить полеты и начать масштабный ремонт. Восстановление воздушной гавани стартовало в ноябре того же года.