Представители Emlak Konut рассказали о реконструкции Антакьи

Участникам международной конференции в Антакье, посвященной восстановлению города после землетрясений 2023 года, показали прогресс в его реконструкции. "Вестник Кавказа" побывал на месте события.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", сегодня на полях международной конференции Минэкологии Турции "Стройка века" в Антакье прошла экскурсия для иностранных участников мероприятия по улицам города, заново отстроенным после разрушительных землетрясений, случившихся в феврале 2023 года.

Экскурсию провели представители турецкой компании-девелопера Emlak Konut, реконструировавшей Антакью. Они рассказали о том, как проводилось восстановление города.

Инженеры Emlak Konut обратили внимание, что в Антакье была разрушена даже главная улица – улица Ататюрка, выходящая на площадь Республики. "Все здания вдоль этой улицы рухнули во время землетрясений, включая здание законодательного собрания города, здание турецкой телекоммуникационной компании, жилые дома и магазины", - отметили они.

Работы по реконструкции Антакьи строились с учетом новых сейсмических угроз. "Мы укрепили фундаменты всех новых зданий, для чего использовали современные сваи длиной 18-22 м. Одной из самых больших проблем при землетрясении стало соединение малоэтажных зданий – мы разделили их", - сообщили инженеры.

В то же время компания стремилась восстановить прежний облик города. "Мы постарались воссоздать округу в том виде, в каком она была до землетрясений. Поэтому в Антакье были именно реконструированы те же улицы и те же переулки. Разумеется, и их тоже мы укрепили, так как все-таки главной целью было обеспечить всем гражданам безопасные условия жизни. Мы на 100% уверены, что все здания сейсмоустойчивые", - подчеркнули представители Emlak Konut.

Кроме того, компания восстановила Антакью в максимально короткие сроки. "Все работы были запланированы заранее на год – именно с таким сроком государство рассматривало заявки на тендер. Короткие сроки объясняются потребностью, чтобы люди, которым после землетрясения пришлось жить в палатках, как можно быстрее переехали в нормальное жилье", - указали инженеры.

Также они добавили, что в Антакье была восстановлена вся социальная инфраструктура, включая парки, мечеть и школы. Как и в случае с жильем, применялась концепция полной реконструкции, когда на месте каждого привычного жителям здания строилось заново такое же, но с более высокой сейсмоустойчивостью", - заключили представители компании Emalk Konut.