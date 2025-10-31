Мурат Курум "Вестнику Кавказа": цель Турции – мир в регионе

Турецкий министр Мурат Курум рассказал "Вестнику Кавказа" о намерении Турции продолжить укрепление отношений с Россией и Азербайджаном.

Министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум, отвечая на вопрос корреспондента "Вестника Кавказа" о подходе Анкары в выстраивании отношений с Москвой и Баку, подчеркнул, что турецкая политика в макрорегионе базируется на стремлении к обеспечению мира.

"Россия – наш сосед, а Азербайджан – братская для нас страна. В случае и России, и Азербайджана мы искренни в своих усилиях по содействию урегулированию тех конфликтов, которые их затронули. В том числе с самого начала российско-украинского конфликта Турция была нацелена на его скорейшее завершение", - прежде всего сказал он.

"Между нашими президентами существуют прочные дружеские связи, и это также помогает тому, что Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин полны решимости продолжать политико-дипломатические контакты. Наше желание – мир в нашем регионе, конечно же. Это цель всей турецкой внешней политики", - продолжил Мурат Курум.

"Мы будем предпринимать стратегические шаги для укрепления нашей дружбы и добрососедских отношений как с Россией, так и с Азербайджаном. Турция регулярно делает соответствующие шаги по укреплению дружеских связей с Азербайджаном и обязательно продолжит делать это", - заключил министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции.

Беседа министра с корреспондентом "Вестника Кавказа" состоялась в рамках сегодняшней Международной конференции Минэкологии Турции "Стройка века" в Антакье, посвященной восстановлению турецких городов, пострадавших из-за землетрясений в феврале 2023 года.