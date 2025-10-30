Российские туристы заняли первое место среди иностранных туристов в Турции

Около 5,5 млн российских туристов побывали в Турции с января по сентябрь 2025 года. РФ занимает первое место среди всех стран, граждане которых приезжают на отдых в Турцию.

За девять месяцев текущего года в Турции побывало 5,5 млн россиян в качестве туристов. РФ занимает самые высокие позиции в турецких рейтингах зарубежного турпотока, сообщили в министерстве культуре и туризма Турецкой Республики.

Российская доля рынка составила 13,3%.

Иностранный турпоток Турции за период с января по сентябрь 2025 года составил 41,8 млн туристов, на 0,7% меньше аналогичного показателя прошлого года.

В рейтинге самых частых гостей Турции, помимо россиян, также оказались граждане Германии, подданные Великобритании, туристы из Ирана и Болгарии.