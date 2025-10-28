Отдых в Турции оказался самым дешевым для россиян в ноябре

Российские туркомпании назвали самые доступные по ценовой категории варианты отдыха за рубежом в ноябре. Самой бюджетной оказалась Турция, на втором месте расположился Египет.

Отдых в период предстоящих ноябрьских праздников 2025 года за границей дешевле всего обойдется в Турции, чуть дороже – в Египте. Об этом сообщили российские туроператоры.

Согласно данным туркомпаний, цены за проживание в эти праздничные даты в турецких отелях 5 звезд за семь дней стартуют от 114 тыс рублей, а в египетских – от 192 тыс, рассказали в компании Anex Tour. Компания Tez Tour назвала примерные цены в отелях 3 звезды от 78 и 174 тыс рублей. По данным крупного оператора Fun&Sun, средний чек за турецкий отдых в эти даты обойдется россиянам в 91 тыс рублей, а в Египет – 112 тыс рублей.

"Наиболее бюджетные варианты можно найти там, где сезон подходит к концу или только начинается"

– компания Anex Tour

Турция и Египет традиционно занимают первые строчки среди самых популярных направлений для зарубежного отдыха у россиян. Кроме того, отмечается значительный интерес к поездкам в Китай, Кубу, Индонезию и Таиланд.