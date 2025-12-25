Вестник Кавказа

Лучшего футболиста 2025 года выбрали в Армении

В Армении подвели итоги голосования за звание "Лучший футболист года". Победителем стал Эдуард Сперцян, выступающий за "Краснодар".

Полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Эдуард Сперцян стал лучшим футболистом 2025 года в Армении. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федерации футбола страны.

По итогам голосования, 25-летний хавбек набрал 17 голосов.

Ранее Сперцян уже становился игроком года в республике. Это было в 2022 году.

В текущем сезоне капитан "Краснодара" провел за команду 18 матчей в чемпионате России, отметившись в них 8 забитыми мячами и 12 результативными передачами.

Напомним, после 18 туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 40 очков.

