Распределение водных ресурсов трансграничной реки обсудили Россия и Азербайджан

Представители России и Азербайджана поговорили о распределении водных ресурсов реки Самур. Встреча, посвященная данному вопросу, состоялась в одном из сел Дагестана.

На этой неделе в Дагестане прошло 28-е заседание совместной комиссии России и Азербайджана по распределению водных ресурсов трансграничной реки Самур. Об этом рассказали в Госагентстве водных ресурсов АР.

Встреча состоялась в селе Яраг-Казмаляр Магарамкентского района Дагестана 26 декабря.

На заседании присутствовали сопредседатель комиссии с российской стороны, заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ Вадим Никоноров, а также сопредседатель с азербайджанской стороны, председатель правления Региональной службы водной мелиорации в подчинении Госагентства водных ресурсов АР Закир Гулиев.

Во встрече также участвовали Региональной службы водной мелиорации, МИД и Государственной пограничной службы.

Стороны поговорили о распределении водных ресурсов реки Самур между двумя странами. Обсуждались также мониторинг, совместная эксплуатация Самурского гидроузла и другие вопросы.

Кроме того, на заседании были обозначены дальнейшие меры. Завершилась встреча подписанием итогового протокола.