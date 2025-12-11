Вестник Кавказа

В ОДКБ рассказали о главных задачах на 2026 год

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
В Объединенном штабе ОДКБ сообщили, на каких вопросах планируют сосредоточиться в 2026 году. Кроме того, в организации подвели итоги уходящего года.

Объединенный штаб ОДКБ в 2026 году сконцентрируется в первую очередь на выполнении плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также на реализации приоритетов председательства России в ОДКБ. Об этом рассказал пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

"Говоря о задачах на 2026 год, начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков сказал: "Считаю необходимым основные усилия Объединенного штаба в 2026 году сосредоточить на реализации мероприятий Плана развития военного сотрудничества государств-членов ОДКБ на 2026-2030 годы, Плана совместной подготовки на 2026 год, а также приоритетных направлений деятельности, заявленных Россией на период своего председательства в организации" 

‒ Владислав Щегрикович

Он поведал, что накануне Международном военном центре в Москве были подведены итоги деятельности Объединенного штаба ОДКБ за 2025 год и постановка задач на следующий год с участием и.о. генсека ОДКБ Таалатбека Масадыкова, который с 1 января возглавит работу в ОДКБ.

Выступивший на встрече Масадыков высоко оценил совместную работу Объединенного штаба и секретариата ОДКБ в текущем году.

