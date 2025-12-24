Груз захваченного в Персидском заливе судна станет собственностью Ирана

Иран задержал танкер в Персидском заливе несколько дней назад. На судне был груз общей стоимостью более $5 млн, его передадут в собственность Исламской Республики.

Захваченное недавно судно и находившийся на нем груз стоимостью более $5 млн будут переданы в собственность правительства Ирана. Об этом сообщил верховный судья иранской провинции Хормозган Моджтаба Гахремани.

"Нефтяной танкер и его груз стоимостью почти в 7 тыс млрд риалов (более $5,2 млн) будут переданы правительству"

– Моджтаба Гахремани

Он пояснил, что данная мера соответствует директивам главы судебной власти Ирана Голамхоссейна Мохсени-Эдже о предотвращении контрабанды топлива и принятии мер против нее.

Гахремани также рассказал, что на борту танкера находилось 16 иностранных членов экипажа. Все они были переданы представителям судебных органов.

Напомним, судно, перевозившее около 4 млн литров контрабандного топлива, было задержано Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР) неподалеку от острова Кешм в Персидском заливе 24 декабря.