Минздрав Газы назвал число погибших с октября 2023 года

В Газе назвали число погибших с октября 2023 года. За прошедшую неделю Минздрав палестинского анклава подтвердил гибель еще порядка 300 человек.

Минздрав Газы обнародовал данные по погибшим палестинцам с начала полномасштабного военного конфликта между ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года. Согласно информации ведомства, жертвами боевых действий стали свыше 71 тыс человек.

"С момента начала агрессии 7 октября 2023 года погибли 71 266 человек, пострадали 171 219"

– Минздрав Газы

По данным Минздрава палестинского анклава, за последнюю неделю список пополнили имена почти 300 человек, информация по которым ранее не была подтверждена.

Отметим, что Израиль и ХАМАС продолжают попытки перейти ко второму этапу мирного плана Трампа, однако процесс тормозится из-за вопроса о разоружении палестинских радикалов.