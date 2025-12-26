Экс-главу Минобороны Грузии заключили под стражу

Вестник Кавказа

Экс-министр обороны Грузии Бачо Ахалая заключен под стражу. Его обвиняют в организации штурма президентского дворца.

Суд в Тбилиси заключил под стражу экс-министра обороны Грузии Бачо Ахалая, информируют грузинские СМИ. 

Заседание прошло в закрытом режиме, вердикт озвучила судья Мея Мелкадзе. 

Отметим, что бывшего министра оборонного ведомства задержали 25 декабря. Ему предъявили обвинение в организации штурма президентского дворца 4 октября, который власти страны расценивают как попытку госпереворота. Ахалая может отправиться за решетку на 9 лет. 

Ахалая родился в 1980 году, оборонное ведомство Грузии возглавлял с 2009 по 2012 годы, также несколько месяцев в 2012 году руководил МВД страны.

