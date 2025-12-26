Вестник Кавказа

США опубликовали проект отмены 907-й поправки

Здание на Манхэттене с флагами США
© Фото: Динара Хаирова
На официальном сайте Конгресса США разместили текст законопроекта, которая отменяет 907-ю поправку. Сам законопроект был представлен в начале декабря.

На сайте Конгресса США опубликовали законопроект, посвященный снятию ограничений на оказание помощи Азербайджану (907-я поправка к Акту в поддержку свободы). 

В тексте сообщается, что Баку показал стремление к миру на Южном Кавказе. Также отмечается, что Азербайджан и Армения значительно продвинулись в вопросе мирного урегулирования, согласовав положения мирного договора. 

Согласно законопроекту, необходимо аннулировать 907-ю поправку, а также исключить из закона пункт, связанный с поправкой. 

Напомним, что законопроект был представлен в начале декабря членом палаты представителей конгресса США Анной Паулиной Луной. 

Отметим, что Акт в поддержку свободы с 907-й поправкой был принят еще в 1992 году. Согласно закону, Азербайджан исключался из списка стран, которые могли получать помощь США. Поправка значительно тормозила развитие отношений между Баку и Вашингтоном.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
975 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.