США опубликовали проект отмены 907-й поправки

На официальном сайте Конгресса США разместили текст законопроекта, которая отменяет 907-ю поправку. Сам законопроект был представлен в начале декабря.

На сайте Конгресса США опубликовали законопроект, посвященный снятию ограничений на оказание помощи Азербайджану (907-я поправка к Акту в поддержку свободы).

В тексте сообщается, что Баку показал стремление к миру на Южном Кавказе. Также отмечается, что Азербайджан и Армения значительно продвинулись в вопросе мирного урегулирования, согласовав положения мирного договора.

Согласно законопроекту, необходимо аннулировать 907-ю поправку, а также исключить из закона пункт, связанный с поправкой.

Напомним, что законопроект был представлен в начале декабря членом палаты представителей конгресса США Анной Паулиной Луной.

Отметим, что Акт в поддержку свободы с 907-й поправкой был принят еще в 1992 году. Согласно закону, Азербайджан исключался из списка стран, которые могли получать помощь США. Поправка значительно тормозила развитие отношений между Баку и Вашингтоном.