Инвестиции США и инвестиции в США: кто больше

Иностранные инвестиции в экономику США - одни из главных индикаторов ее глобальной привлекательности. В 2025 году эта тема снова вышла на передний план благодаря заявлениям администрации Трампа о привлечении десятков триллионов долларов. Что такое прямые иностранные инвестиции, кто инвестирует в США и в какие отрасли, а также куда инвестируют сами США?

Что такое прямые иностранные инвестиции?

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) - это долгосрочные вложения иностранного инвестора в предприятия на территории другой страны, дающие ему значительную степень контроля над управлением (как правило, владение 10% и более акций). Это "живые" деньги, идущие на создание заводов, исследовательских центров, рабочих мест и технологий. Именно эти данные являются общепризнанным экономическим индикатором и учитываются Бюро экономического анализа США.

Отдельно стоят инвестиционные обязательства и меморандумы о взаимопонимании, о которых политики также часто объявляют. Они обозначают намерения и потенциальные объемы сотрудничества, растянутые на много лет вперед, но не гарантируют полного или своевременного финансирования. В СМИ эти два понятия периодически смешиваются и получается путаница.

Кто инвестирует в США?

С начала своего второго срока Дональд Трамп неоднократно заявлял о триллионных инвестициях, привлекаемых в страну. Цифры в его выступлениях постоянно менялись: от "почти $3 триллионов" в январе до $18-22 триллионов к концу 2025 года. При этом в Белом доме оценивают объем объявленных сделок и намерений в $9,6 триллиона.

Однако реальная картина, отраженная в официальной статистике Бюро экономического анализа США, выглядит иначе. По данным на конец 2024 года, общий накопленный объем прямых иностранных инвестиций в США составил $5,71 трлн. В 2024 году приток новых ПИИ (расходы на приобретение, создание или расширение бизнеса) и вовсе снизился до $151 млрд, что ниже среднего показателя за последнее десятилетие.

Каковы основные источники накопленных ПИИ в США на конец 2024:

Крупнейшим региональным инвестором остается Европа - 56% от общего объема ($5,71 трлн);

Крупные иностранные страны-инвесторы в США - Япония ($754,1 млрд), Великобритания ($742,7 млрд) Канада ($732,9 млрд) и Нидерланды ($726,4 млрд);

Страны Персидского залива - около 1%, много заявлений о будущих вложениях (ОАЭ, Катар), но текущий накопленный объем пока скромен;

Китай - $40 млрд (снижение на 23% с 2019 года), крупнейший инвестор среди стран БРИКС, но объемы падают.

Громкие заявления последнего года связаны в основном со странами Персидского залива. В мае 2025 года во время визита Трампа в регион были объявлены о планах инвестировать в американскую экономику более $2 трлн в течение следующих лет. ОАЭ говорят о $1,4 трлн (включая $440 млрд в энергетику до 2035 года), а Катар - о $1,2 трлн. Важно подчеркнуть, что эти суммы - это не текущие ПИИ, а долгосрочные обязательства и цели, которые будут реализовываться десятилетиями.

В какие отрасли США вкладывают иностранные инвесторы?

Инвестиции распределяются по американской экономике неравномерно. Лидером исторически является обрабатывающая промышленность, на которую приходится 42% всего накопленного объема ПИИ ($2,4 трлн на конец 2024). Внутри этой сферы инвесторов больше всего привлекает химическая промышленность (особенно фармацевтика), производство транспортного оборудования и компьютеров.

Наиболее быстрорастущими секторами в 2019-2024 годах стали розничная торговля (рост на 55%), информационные технологии (33%) и само машиностроение (рост на 100% за 5 лет).

Тренд 2025 года: по данным за июнь-сентябрь 2025 года, сектором, привлекшим наибольший объем новых капиталовложений, стала возобновляемая энергетика ($3,6 млрд), обогнав фармацевтику и недвижимость.

География внутри страны: в 2025 году лидером по привлеченному капиталу стала Пенсильвания ($6,7 млрд), за которым следуют Техас ($5,2 млрд) и Калифорния.

Куда инвестируют США?

США остаются не только крупнейшим получателем, но и крупнейшим источником инвестиций в мире. Согласно данным Бюро экономического анализа США, по состоянию на конец 2024 года совокупный объем американских прямых инвестиций за рубежом достиг $6,83 трлн, увеличившись за год на $206,3 млрд, превысив даже объем иностранных вложений в самой Америке.

География: Основным направлением для американского капитала также является Европа (значительный прирост позиций в Люксембурге и Германии в 2024 году). Другими ключевыми регионами остаются Азия и страны Северной Америки;

Отрасли: Американские компании активно вкладываются в зарубежное производство, особенно в сектор компьютеров и электроники, что отражает глобальные цепочки создания стоимости. Также значительные инвестиции идут в финансовый сектор, энергетику и сферу профессиональных услуг.

Более половины зарубежных инвестиций США приходится на пять стран:

Великобритания - крупнейший получатель американских инвестиций ($1024,6 млрд);

Нидерланды - важный европейский хаб для инвестиций и холдингов ($1012 млрд);

Люксембург - ключевой финансовый центр в Европе ($569,6 млрд);

Сингапур - основной хаб для инвестиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе ($467,6 млрд);

Ирландия - важный центр, в том числе для технологических и фармацевтических компаний ($466,8 млрд).

С точки зрения отраслевой принадлежности зарубежных дочерних компаний, инвестиции распределяются следующим образом:

Холдинговые компании - эти структуры часто используются для управления активами и инвестициями в разных странах (47,3% от общего объема);

Производство - наибольший рост в 2024 году показало производство компьютеров и электронной продукции (16%);

Финансы и страхование (14,2%).

Если рассматривать американские материнские компании, то на производителей приходится 50.9% всех зарубежных инвестиций, а на компании из сферы финансов и страхования - 15,1%.

Откуда разрыв в инвестициях в триллионы?

Разница между политическими заявлениями о "триллионах инвестиций" и официальной статистикой объясняется:

Разной природой данных - сравниваются долгосрочные нефинансовые обязательства (заявления) с реальными, уже осуществленными финансовыми потоками;

Включением торговых сделок - в объявленные $9,6 трлн часто включают крупные контракты на поставку товаров (например, самолетов Boeing), которые являются экспортными сделками, а не прямыми инвестициями в экономику;

Политическим перформансом - масштабные объявления об инвестициях часто призваны продемонстрировать успешность экономической дипломатии.

Таким образом, хотя администрация Трампа действительно активизировала переговоры о крупных экономических сделках, особенно со странами Персидского залива, за подходящий к концу 2025 год статистика появится только в следующем году. Экономика США продолжает оставаться глобальным магнитом для капитала благодаря фундаментальным преимуществам: крупнейшему потребительскому рынку, инновационной экосистеме, защите прав собственности и ликвидным финансовым рынкам. Однако на текущие потоки инвестиций сильнее влияют высокие процентные ставки ФРС и геополитическая нестабильность, чем предвыборные заявления.