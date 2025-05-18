Саудовский принц в США: новый баланс сил на Ближнем Востоке?

Сегодня наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман прибыл в Вашингтон с первым визитом за последние семь лет. Расскажем, когда состоится встреча Трампа и Салмана, какова программа визита, что хочет Саудовская Аравия от США и что хочет Трамп от саудовского принца.

Этот высокоуровневый визит способен определить траекторию американо-саудовских отношений и баланс сил на Ближнем Востоке на годы вперед. В повестке дня - вопросы безопасности, многомиллиардные сделки, стратегические инвестиции и сложная дипломатическая игра вокруг нормализации отношений с Израилем.

Когда состоится встреча Трампа и Салмана?

Встреча наследного принца Саудовской Аравии с американским лидером состоится 18 ноября в столице США, Вашингтоне. В середине мая Саудовская Аравия стала первой страной, которую Дональд Трамп посетил с официальным визитом на своем втором президентском сроке. Теперь наследный принц наносит ответный визит, который станет для него первой поездкой в США с 2018 года. Текущий визит кронпринца рассматривается как подтверждение прочного стратегического партнерства, выходящего за рамки ситуативных интересов.

Какова программа визита саудовского принца в США?

Программа пребывания наследного принца в Вашингтоне тщательно продумана. Трамп, как сообщается, приложил все усилия, чтобы оказать Салману пышный прием.

После торжественной церемонии встречи по прибытии с вывешенными повсюду флагами двух стран и пролетом авиации над Белым домом, центральным событием будет встреча в Овальном кабинете;

За ней последует церемония подписания двусторонних соглашений и обед. МБС также провел встречи с ключевыми членами Конгресса США и ведущими американскими бизнес-магнатами;

Кульминацией вечерней программы будет торжественный прием в Восточном зале Белого дома, на который были приглашены влиятельные представители политической и деловой элиты страны. Это будет первый формальный ужин, устроенный Трампом во втором сроке для иностранного лидера;

Инвестиционный форум США и Саудовской Аравии в Центре Кеннеди запланирован на 19 ноября, где ожидается подписание дальнейших экономических соглашений.

Чего хочет Саудовская Аравия от США?

Саудовская делегация привезла в Вашингтон обширный список стратегических требований, ключевыми из которых будут гарантии безопасности и доступ к передовым технологиям:

Оборонное сотрудничество и пакт о безопасности : Саудовская Аравия стремится заключить с США оборонное соглашение, аналогичное недавнему пакту с Катаром. Такой пакт предоставил бы королевству "односторонние гарантии безопасности" и обязал бы США рассмотреть вопрос о применении дипломатических, экономических и даже военных мер в случае нападения на Саудовскую Аравию;

: Саудовская Аравия стремится заключить с США оборонное соглашение, аналогичное недавнему пакту с Катаром. Такой пакт предоставил бы королевству "односторонние гарантии безопасности" и обязал бы США рассмотреть вопрос о применении дипломатических, экономических и даже военных мер в случае нападения на Саудовскую Аравию; Доступ к передовым военным технологиям : ранее Трамп подтвердил свое намерение продать королевству истребители F-35 пятого поколения. Соглашение, потенциально включающее до 48 самолетов, сделало бы Саудовскую Аравию первой арабской страной, получившей этот истребитель. В мае Саудовская Аравия уже подписала соглашение о закупке американского вооружения на $142 млрд;

: ранее Трамп подтвердил свое намерение продать королевству истребители F-35 пятого поколения. Соглашение, потенциально включающее до 48 самолетов, сделало бы Саудовскую Аравию первой арабской страной, получившей этот истребитель. В мае Саудовская Аравия уже подписала соглашение о закупке американского вооружения на $142 млрд; Сотрудничество в сфере высоких технологий и ядерной энергетики: в рамках стратегии "Видение 2030" королевство стремится диверсифицировать экономику и активно инвестирует в новые сферы. Ожидается объявление о дополнительных инвестициях в американскую инфраструктуру искусственного интеллекта, включая центры обработки данных, а также о расширение сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.

Что хочет Трамп от Саудовской Аравии?

Трамп видит в визите саудовского кронпринца возможность закрепить конкретные экономические и внешнеполитические достижения: