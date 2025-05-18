Саудовский принц в США: новый баланс сил на Ближнем Востоке?

Этот высокоуровневый визит способен определить траекторию американо-саудовских отношений и баланс сил на Ближнем Востоке на годы вперед. В повестке дня - вопросы безопасности, многомиллиардные сделки, стратегические инвестиции и сложная дипломатическая игра вокруг нормализации отношений с Израилем.
Когда состоится встреча Трампа и Салмана?
Встреча наследного принца Саудовской Аравии с американским лидером состоится 18 ноября в столице США, Вашингтоне. В середине мая Саудовская Аравия стала первой страной, которую Дональд Трамп посетил с официальным визитом на своем втором президентском сроке. Теперь наследный принц наносит ответный визит, который станет для него первой поездкой в США с 2018 года. Текущий визит кронпринца рассматривается как подтверждение прочного стратегического партнерства, выходящего за рамки ситуативных интересов.
Какова программа визита саудовского принца в США?
Программа пребывания наследного принца в Вашингтоне тщательно продумана. Трамп, как сообщается, приложил все усилия, чтобы оказать Салману пышный прием.
- После торжественной церемонии встречи по прибытии с вывешенными повсюду флагами двух стран и пролетом авиации над Белым домом, центральным событием будет встреча в Овальном кабинете;
- За ней последует церемония подписания двусторонних соглашений и обед. МБС также провел встречи с ключевыми членами Конгресса США и ведущими американскими бизнес-магнатами;
- Кульминацией вечерней программы будет торжественный прием в Восточном зале Белого дома, на который были приглашены влиятельные представители политической и деловой элиты страны. Это будет первый формальный ужин, устроенный Трампом во втором сроке для иностранного лидера;
- Инвестиционный форум США и Саудовской Аравии в Центре Кеннеди запланирован на 19 ноября, где ожидается подписание дальнейших экономических соглашений.
Чего хочет Саудовская Аравия от США?
Саудовская делегация привезла в Вашингтон обширный список стратегических требований, ключевыми из которых будут гарантии безопасности и доступ к передовым технологиям:
- Оборонное сотрудничество и пакт о безопасности: Саудовская Аравия стремится заключить с США оборонное соглашение, аналогичное недавнему пакту с Катаром. Такой пакт предоставил бы королевству "односторонние гарантии безопасности" и обязал бы США рассмотреть вопрос о применении дипломатических, экономических и даже военных мер в случае нападения на Саудовскую Аравию;
- Доступ к передовым военным технологиям: ранее Трамп подтвердил свое намерение продать королевству истребители F-35 пятого поколения. Соглашение, потенциально включающее до 48 самолетов, сделало бы Саудовскую Аравию первой арабской страной, получившей этот истребитель. В мае Саудовская Аравия уже подписала соглашение о закупке американского вооружения на $142 млрд;
- Сотрудничество в сфере высоких технологий и ядерной энергетики: в рамках стратегии "Видение 2030" королевство стремится диверсифицировать экономику и активно инвестирует в новые сферы. Ожидается объявление о дополнительных инвестициях в американскую инфраструктуру искусственного интеллекта, включая центры обработки данных, а также о расширение сотрудничества в области гражданской ядерной энергетики.
Что хочет Трамп от Саудовской Аравии?
Трамп видит в визите саудовского кронпринца возможность закрепить конкретные экономические и внешнеполитические достижения:
- Расширение "соглашений Авраама": Трамп неоднократно заявлял, что надеется на скорое присоединение Саудовской Аравии к договоренностям и нормализацию отношений страны с Израилем. Этот вопрос должен стать одной из ключевых тем переговоров;
- Экономические выгоды и рабочие места: администрация Трампа намерена реализовать данное Саудовской Аравией в мае 2025 года обязательство инвестировать в США $600 млрд. Белый дом заявляет, что эти сделки создадут рабочие места в сферах технологий, производства и обороны;
- Укрепление личных связей: визит проходит на фоне сообщений о масштабных деловых проектах компании американского лидера Trump Organization в Саудовской Аравии, включая планы по строительству Trump Tower в Джидде и другого объекта в Эр-Рияде. Ранее зять Трампа, Джаред Кушнер, получил от управляемого кронпринцем суверенного фонда $2 млрд в свою компанию Affinity Partners.