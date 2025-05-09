Зачем Трамп полетел на Ближний Восток?

12 мая президент США Дональд Трамп отправился на Ближний Восток, и на этот раз в списке самые богатые и могущественные страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Что означает ближневосточное турне Трампа - рассказываем в этом материале.

В 2017 году Дональд Трамп, на то время 45-й американский президент, свой первый международный визит совершил на Ближний Восток: тогда он побывал в Саудовской Аравии и Израиле. Теперь он тоже первым делом отправился в этот регион.

Ключевые партнеры на Ближнем Востоке

ОАЭ, Саудовская Аравия и Катар - ключевые партнёры США на Ближнем Востоке. Все три государства покупают американское оружие, совместно с Вашингтоном участвуют в контртеррористической деятельности, выступают в качестве переговорщиков по наиболее острым вопросам региона и вкладывают значительные инвестиции в американскую экономику. По словам пресс-секретаря Трампа, Кэролайн Левитт, спустя 8 лет американский президент возвращается на Ближний Восток, чтобы подтвердить своё видение гордого, процветающего и успешного региона, где над экстремизмом одержана победа, а его место занимают торговля и культурные обмены.

Инвестиции на первом месте

Первоочередная задача, которую перед собой поставил Трамп, отправившись на Ближний Восток, это заключение экономических сделок с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. ”Золотой век Америки”, который провозгласил Трамп, невозможен без инвестиций, и Ближний Восток готов вкладывать деньги в Америку, правда, за определённые преференции со стороны Вашингтона. Саудовская Аравия, например, обязалась вложить $600 млрд в США, а ОАЭ и того больше - 1,4 трлн в ближайшие 10 лет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Попытка повлиять на нефтяные цены

Еще один вопрос, который Трамп, скорее всего, будет обсуждать, в первую очередь, в Эр-Рияде, это цены на нефть. Американский президент наверняка будет уговаривать своих партнеров снизить нефтяные цены, особенно на фоне необходимости пополнения Стратегического нефтяного резерва США, объёмы которого в настоящее время самые низкие за всю историю его существования с нефтяного кризиса середины 1970-х годов.

Что Саудовская Аравия хочет от Америки?

Для Саудовской Аравии визит Трампа, в первую очередь, возможность подтверждения обязательств США в плане обеспечения безопасности в регионе. Более года назад США и Саудовская Аравия почти договорились об оборонном и торговом сотрудничестве на фоне угроз со стороны как региональных, так и мировых держав, и стремления к расширению влияния на Ближнем Востоке. Тем не менее сделка не была заключена, поскольку одно из её условий - нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем, чего до сих пор не произошло, в первую очередь, из-за палестинского вопроса. Торговая часть соглашения уже была успешно выполнена: Саудовская Аравия подтвердила свое намерение инвестировать $600 млрд в США, что также предусматривает крупную закупку американского оружия, несмотря на тупик в процессе нормализации между Эр-Риядом и Тель-Авивом.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

Атомная энергетика Саудовской Аравии

Еще одна тема, которая, скорее всего, будет обсуждаться между лидерами двух стран - это развитие атомной энергетики в Саудовской Аравии. Эр-Рияду необходима поддержка США для развития своей гражданской ядерной энергетики, однако до сих пор Вашингтон не спешил давать зелёный свет Саудовской Аравии на обогащение урана из-за опасений, в том числе и Израиля, в его военном использовании. Между тем администрация Трампа поддерживает ядерную программу Саудовской Аравии, поскольку ее развитие сулит заманчивые контракты для американских компаний.

Как Америка поможет Катару

Катар Дональд Трамп посетит вторым во время своего трёхдневного визита на Ближний Восток. Отношения Катара и США наиболее формализованные с точки зрения военного сотрудничества: в Катаре расположена самая большая американская база на Ближнем Востоке, авиабаза Аль-Удейд. Кроме того, три года назад Катар стал главным союзником США вне НАТО, что подчёркивает статус отношений между Дохой и Вашингтоном. Именно вопрос статуса - один из важнейших для Катара, который стремится к региональному лидерству и авторитету, в том числе участвуя в качестве посредника в урегулировании региональных конфликтов.

Катар и ”Боинги”

Как Саудовская Аравия и ОАЭ, Катар готов инвестировать в США: в частности, Доха намеревается подарить Дональду Трампу Boeing 747 стоимостью в $ 400, который, скорее всего, будет использоваться в качества ”Борта номер один”, то есть президентского самолёта. Американский президент не против принять дорогой подарок, однако согласится он на него или нет, пока неизвестно. Кроме того, по сообщениям, во время визита Трампа Катар собирается заключить сделку о покупке сотни пассажирских самолётов, произведённых в Америке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что ОАЭ хотят от США?

В отличие от Саудовской Аравии, Объединенные Арабские Эмираты, куда Трамп отправится в конце своего визита, стремятся к лидерству в сфере искусственного интеллекта. В марте советник по нацбезопасности ОАЭ, побывал в Вашингтоне, где пообещал, что ближневосточная страна вложит почти полтора триллиона долларов в США в следующие 10 лет, в том числе и в развитие ИИ-технологий. Ответный визит Трампа в ОАЭ - уникальная возможность стать важным игроком в сфере искусственного интеллекта, что, в свою очередь, позволит еще больше диверсифицировать экономику нефтепроизводящей страны и обеспечить ей процветание на долгие годы вперёд. По большому счёту, главное, что ОАЭ нужно от США - это микрочипы, одним из основных производителей которых является Америка. Сейчас доступ к ним ограничен из-за принятого администрацией Джо Байдена закона, который запрещает продажу передовых технологий за границу.

Сирийский вопрос

Среди тем, которые Дональд Трамп будет обсуждать на Ближнем Востоке, вероятно, будет сирийский вопрос, имеющий особую важность, в первую очередь, для Катара. Сегодня Доха - один из ключевых партнеров Багдада, где недавно сменилось политическое руководство, однако полноценное сотрудничество, в том числе инвестиции в страну невозможно, пока в отношении неё действуют американские санкции. Вероятнее всего, Катар будет просить у Трампа, который намерен в рамках ближневосточного турне встретиться с новым президентом Сирии, Ахмедом аш-Шараа, отмены антисирийского Закона Цезаря, что позволит Дохе чувствовать себя более свободно в разрушенной войной ближневосточной стране. Как и Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ, а также Кувейт, Оман и Бахрейн, заинтересованы в сотрудничестве с новым руководством Сирийской Арабской Республики, и для этого важно, чтобы Израиль прекратил удары по стране, с чем тоже может помочь Трамп.

Иранский вопрос

Для богатейших ближневосточных государств нормализация с Ираном важна как гарантия мира в регионе. Даже Саудовская Аравия, которая, как и Израиль, была не в восторге от ядерного соглашения, заключенного с Ираном при президенте Бараке Обаме, сегодня готова сотрудничать с Ираном. Гарантия ядерной сделки со стороны Дональда Трампа может стать одной из уступок, на которые надеются Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, демонстрируя готовность инвестировать в США.

Палестинский вопрос

Что касается палестинского вопроса, в частности, дальнейшей судьбы Газы, где Израиль продолжает военную операцию с целью освобождения заложников, захваченных ХАМАС в октябре 2023 года, неизвестно, будет ли он обсуждаться во время визита Трампа. Тем не менее накануне палестинские боевики отпустили последнего американского заложника в качестве жеста доброй воли. В свою очередь Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ хотят урегулирования в Палестине и прекращения израильской оккупации. Если США смогут их гарантировать, не исключено, что определенный прогресс по палестинскому вопросу будет достигнут.