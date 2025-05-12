Вестник Кавказа

Трамп встретится с новым лидером Сирии

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Глава Белого дома согласился встретиться с новым сирийским лидером. Встреча пройдет на территории Саудовской Аравии в среду.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа. Об этом рассказали 13 мая в Белом доме.

"Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии"

– Белый дом

Напомним, сегодня начинается турне Дональда Трампа по странам Ближнего Востока. В рамках поездки он побывает в трех самых богатых государствах региона – Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.

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