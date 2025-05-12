Трамп встретится с новым лидером Сирии

Глава Белого дома согласился встретиться с новым сирийским лидером. Встреча пройдет на территории Саудовской Аравии в среду.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов поприветствовать президента переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа. Об этом рассказали 13 мая в Белом доме.
"Президент согласился поприветствовать президента Сирии завтра в Саудовской Аравии"
– Белый дом
Напомним, сегодня начинается турне Дональда Трампа по странам Ближнего Востока. В рамках поездки он побывает в трех самых богатых государствах региона – Саудовской Аравии, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах.