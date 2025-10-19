Израиль и Ближний Восток: что такое Соглашения Авраама?

5 лет назад Израиль и несколько арабских стран договорились о сотрудничестве в рамках Соглашений Авраама. Дональд Трамп, выступая посредником в сближении, назвал их рассветом мира на Ближнем Востоке. Что такое Авраамические соглашения, кто их подписал и действительно ли они означают мир на Ближнем Востоке - разбираемся в нашем материале.

Что такое Соглашения Авраама?

Авраамические соглашения или Соглашения Авраама - серия соглашений по восстановлению отношений между Израилем и арабскими странами Ближнего Востока. Подписаны они были в Белом доме при участии Дональда Трампа в 2020 году. Подписали документ Израиль и четыре арабских государства:

Марокко

ОАЭ

Бахрейн

Судан.

Правда, Судан в итоге отказался ратифицировать соглашения из-за внутренней нестабильности.

Название соглашений - Авраамовы или Авраамические - отсылка к общему предку евреев и арабов, библейскому Аврааму. Задача соглашений продемонстрировать дружественность намерений и даже братство, возможные между государствами Ближнего Востока.

Что в тексте Соглашений Авраама?

Текст Авраамических соглашений довольно простой и содержит следующие положения:

об установлении мира и дипломатических отношений между Израилем и указанной арабской страной;

о соблюдении международного законодательства в рамках Устава ООН;

о создании посольств;

о поддержании мира и стабильности;

о сотрудничестве в разных сферах экономики;

о сотрудничестве с США в рамках ”стратегической повестки для Ближнего Востока”.

Какое положение у Израиля на Ближнем Востоке?

Необходимость в Соглашениях Авраама возникла из-за того, что Израиль, по большому счету, изолированное государство на Ближнем Востоке. Единственные две страны, с которыми у него были установлены отношения до 2020го года, это Египет (Кэмп-Дэвидское соглашение 1979 года) и Иордания (1994 год).

Причина такой изоляции - арабо-израильский конфликт, который продолжается с момента основания Государства Израиль в 1948 году: тогда арабский мир посчитал, что ООН несправедливо разделило Палестину, ущемив права палестинского народа. Это спровоцировало серию войн, в первую очередь, территориальных, в результате которых Израиль оккупировал части Палестины, а также Сирии и Египта.

Палестино-израильский конфликт и Соглашения Авраама

К середине 2010х годов арабо-израильский конфликт, по большому счету, сошел на нет, сузившись до палестино-израильского. Военное противостояние сохранилось только с внегосударственными вооруженными группировками, в частности, ХАМАС и Хезболлой, а как таковое участие арабских стран ограничивалось дипломатической поддержкой Палестины и отказом в установлении прямых отношений с Израилем. При этом многие из них, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман и Катар связи с Тель-Авивом поддерживали, включая торговое и стратегическое партнерство, хотя и неофициально. Так появилась возможность для Авраамических соглашений, на пути у которых, по сути, стояла только необходимость признания Палестины Израилем. Катализатором стал мирный план Трампа.

В чем суть Соглашений Авраама?

Соглашения Авраама - это, по сути, официальное признание Израиля, в том числе и в качестве партнера со стороны арабских государств, несмотря на продолжающийся палестино-израильский конфликт. При этом соглашения не ограничиваются всего тремя государствами, которые их подписали, а открыты для дальнейшего рассмотрения и принятия и другими арабскими странами Ближнего Востока. Соглашения Авраама, прежде всего, обеспечивают возможности экономического партнерства между странами региона, где часто вспыхивают конфликты.

Авраамовы соглашения - это мирный договор с Израилем?

Авраамические соглашения нельзя назвать мирным договором с Израилем по двум причинам:

как такового вооруженного противостояния между странами, его подписавшими, не было. Ни ОАЭ, ни Бахрейн открыто в войнах против Израиля не участвовали, а Марокко в последний раз отправил символические силы во время войны Судного дня в 1973м году; к миру на Ближнем Востоке Соглашения Авраама не привели: палестино-израильский конфликт продолжился, и более того, началась его острая фаза в 2023 году.

Что изменилось после Авраамовых соглашений?

Соглашения Авраама, на самом деле, выполняют свою функцию: они способствуют росту экономических отношений между Израилем и арабскими государствами.

В частности, израильские инвесторы наводнили Дубай, как и туристы из еврейского государства, а технологические и энергетические компании Израиля и ОАЭ подписывают многочленные новые сделки. В 2024м году торговый оборот между двумя странами вырос до 3 $ млрд. Сегодня между ОАЭ и Израилем действует соглашение о свободной торговле. Скорее всего, после того как Турция отказалась от торговли с Тель-Авивом, ОАЭ - главный торговый партнер Израиля на Ближнем Востоке.

Торговые отношения Израиля с Бахрейном и Марокко тоже укрепляются, но не так эффективно и быстро, как с ОАЭ. Однако с ними, как и с ОАЭ, развиваются стратегические связи. Кроме того, Марокко покупает у Израиля оружие.

Единственная из трех стран, которая частично отказалась от нормализации с Израилем, уже подписав Соглашения Авраама, это Бахрейн. В 2023 году страна приостановила торговые связи с Тель-Авивом на фоне конфликта в Газе.

Зачем США Авраамические соглашения?

Хотя и непрямой, но США тоже важный участник Авраамовых соглашений. Сама идея их подписания пришла из администрации американского президента Дональда Трампа во время его первого срока. На сайте Госдепартамента США целью Авраамических соглашений указана необходимость в налаживании диалога и развитии дружеских отношений в интересах продолжительного мира на Ближнем Востоке. Но есть и еще одна цель, не менее значимая - объединение с целью противостояния Ирану.

Иран - одна из стран, которые США определяют как угрозу национальной безопасности. Израиль - главный партнер США на Ближнем Востоке. Ирано-израильский конфликт продолжается с 1979 года, когда Тегеран после Исламской революции обозначил Тель-Авив причиной дестабилизации на Ближнем Востоке, а спустя десятилетие Израиль заявил, что Иран - ядерная угроза. Чтобы заручиться поддержкой или, как минимум, невмешательством арабских стран в продолжающийся конфликт с Ираном, и нужны, в том числе Авраамические соглашения, которые призваны служить своего рода гарантией безопасности Израиля.

Кто готов подписать Авраамовы Соглашения?

Дональд Трамп утверждает, что в ближайшее время Саудовская Аравия станет частью Авраамических соглашений. Саудовская Аравия - тяжеловес региональной политики, однако у нее есть условия для признания Израиля:

признание Палестины со столицей Восточный Иерусалим

уступки со стороны США, в том числе в сфере оборонного партнерства и развития мирной ядерной программы.

Помимо Саудовской Аравии, потенциальные кандидаты для подписания соглашения с Израилем - Сирия и Ливан: