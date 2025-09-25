Саудовская Аравия может присоединиться к Авраамовым соглашениям – Трамп

К соглашениям по нормализации отношений между арабским миром и Израилем "скоро" может присоединиться Саудовская Аравия, а также ряд других стран, такую надежду выразил Трамп.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что список стран-участниц Авраамовых соглашений увеличится, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово "незамедлительно", но скоро… я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится"

– Дональд Трамп

Также он добавил, что ожидает присоединения и других стран к соглашениям, которые он считает "чудом".

"Авраамовы мирные соглашения" были подписаны в 2020 году, они направлены на нормализацию отношений между арабскими государствами и Израилем.

Отметим, что в Иране на прошлой неделе отвергли возможность того, что страна когда-либо присоединится к Авраамовым соглашениям.