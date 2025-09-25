Вестник Кавказа

Саудовская Аравия может присоединиться к Авраамовым соглашениям – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
К соглашениям по нормализации отношений между арабским миром и Израилем "скоро" может присоединиться Саудовская Аравия, а также ряд других стран, такую надежду выразил Трамп.

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что список стран-участниц Авраамовых соглашений увеличится, об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Да, уже почти скоро. Я не хочу использовать слово "незамедлительно", но скоро… я надеюсь, что Саудовская Аравия присоединится"

– Дональд Трамп

Также он добавил, что ожидает присоединения и других стран к соглашениям, которые он считает "чудом".

"Авраамовы мирные соглашения" были подписаны в 2020 году, они направлены на нормализацию отношений между арабскими государствами и Израилем.

Отметим, что в Иране на прошлой неделе отвергли возможность того, что страна когда-либо присоединится к Авраамовым соглашениям.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
2185 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.