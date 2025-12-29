В Сухуме откроется выставка Айвазовского и других маринистов

Сухум в 2026 году примет выставку Айвазовского и ряда других известных маринистов. Экспозицию откроют при участии РГИ.

Российская галерея искусств (РГИ), расположенная в Севастополе, представит в следующем году в Сухуме работы выдающихся маринистов. В частности, жители и и гости столицы Абхазии смогут увидеть шедевры выдающегося живописца Ивана Айвазовского, рассказал директор РГИ Виталий Зотов.

"На следующий год мы - и абхазская сторона проявила, предварительно, интерес - планируем показать знаменитых маринистов. Это, безусловно, Айвазовский, [его ученик Лев] Лагорио, Алексей Боголюбов. Сейчас ведем переговоры с нашими главными музеями, где хранятся эти произведения, чтобы собрать хорошую экспозицию в следующем году"

– Виталий Зотов

По словам Зотова, экспозиция должна начать работать к началу туристического сезона. Организаторы планируют привлечь не только жителей города, но и многочисленных туристов, передает ТАСС.

Отметим, что РГИ курирует художественные выставки в Сухуме. Специалисты организации провели в этом году ряд выставок, которые помогли столице Абхазии восстановить культурную жизнь после масштабного пожара прошлого года в картинной галерее.