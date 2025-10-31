Ночная авария оставила без света Новый район Сухума

Повреждение подземного силового кабеля, случившееся минувшей ночью в столице Абхазии, оставило без электроэнергии целый Новый район абхазской столицы – энергетики сейчас строят воздушную линию для подключения абонентов.

Жители Нового района Сухума, расположенного в пяти километрах к северо-западу от центра абхазской столицы, сегодня проснулись без света из-за повреждения подземного кабеля, сообщил главный инженер Сухумского управления электрическими сооружениями (СУЭС) Алексей Строчан.

"Авария произошла в очень сложном месте, под армированным бетоном. Там проходит много коммуникаций, есть еще четыре линии, помимо поврежденной. В темное время суток проводить работы по устранению поломки было невозможно из-за риска оставить без света и другие части Сухума"

- Алексей Строчан

Уже с 7 часов утра на объекте начали работу ремонтные бригады СУЭС – определить, сколько времени займет восстановление электрокоммуникаций, пока сложно из-за трудоемкости работ, тем не менее, энергетики нашли выход – они вводят в районе локальный график подачи электроэнергии каждые три часа, передает Sputnik Абхазия.

В то же время в течение дня они планируют проложить временную, воздушную линию электропередачи, чтобы запитать дома абонентов.