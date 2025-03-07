Вестник Кавказа

Тысячам жителей Кизилюрта вернули свет

Электроэнергия вернулась в дома тысяч жителей Кизилюрта – сегодня утром свет пропал во множестве домов в северной части дагестанского города.

Специалисты возвратили свет в отключенную сегодня от энергоснабжения часть Кизилюрта, об этом сообщили в мэрии города.

"Энергетиками после аварии полностью восстановлено электроснабжение в северной части Кизилюрта"

– представитель мэрии Кизилюрта

Напомним, что сегодня утром власти города сообщили, что на высоковольтной линии электропередач произошел обрыв. В результате свет пропал в северной части Кизилюрта.

Стоит отметить, что в городе живут порядка 52 тыс человек.

